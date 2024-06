Presidenziali USA: la sfida della notte Biden-Trump senza esclusioni di colpi. Più vivace l’ex

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Non ha deluso l'aspettativa della vigilia la sfida tra il presidente USA Joe Biden e l'ex, lo sfidante Donald Trump. Biden ha descritto il rivale come "il peggior presidente della storia Usa, Trump ha risposto con i tagli fiscali, "Nessuno ha mai tagliato le tasse come noi". L'opposta visione sulla sicurezza sociale, affondi di Trump sull' aborto. Il figlio di Biden "un criminale condannato" dice Trump, e Biden replica "tu hai fatto sesso con una pornostar". Biden è sembrato più sotto tono (colpa forse di un raffreddore) e più energico Trump forse per qualche anno in meno e qualche eccitante in più. - (PRIMAPRESS)