Polonia: missile russo diretto sull’Ucraina, entra nello spazio aereo di Oserdow. Attivato il sistema di difesa

(PRIMAPRESS) - POLONIA - Un missile da crociera lanciato dalla Russia nell'attacco notturno contro l'Ucraina avrebbe violato lo spazio aereo polacco come denunciato dall'eser- cito della Polonia. "L'oggetto è entrato nello spazio polacco vicino alla città di Oserdow e vi è rimasto per 39 secondi", affermano le forze di Varsavia. "Durante l'intero volo è stato osservato dai sistemi radar militari". Precedentemente aerei polacchi e degli alleati erano stati attivati per difendere lo spazio aereo della Polonia. - (PRIMAPRESS)