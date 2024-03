Odessa: esplosione di un missile russo vicino alla delegazione di Zelensky e il premier greco Mitsotakis. Nessun ferito

(PRIMAPRESS) - ODESSA (UCRAINA) - Esplosione nel porto di Odessa, mentre in città c'era il presidente ucraino Zelensky e il premier greco Mitsotakis. Un missile russo è esploso vicino al corteo di Zelensky. Il ministro greco Papastavrou ha precisato che "non ci sono feriti tra la delegazione greca a seguito dell'esplosione, avvenuta a circa 150 metri di distanza", dal corteo di auto con Zelensky e il premier greco. Il presidente ucraino ha detto che nell'esplosione ci sono stati morti e feriti, "ma non conosco i dettagli". - (PRIMAPRESS)