FIFA: designati dal Consiglio Federale in Arabia Saudita i paesi che ospiteranno i Mondiali Under 20

(PRIMAPRESS) - ARABIA SAUDITA - Il Consiglio FIFA si è riunito prima delle semifinali della Coppa del Mondo per club FIFA 2023™ a Jeddah, in Arabia Saudita, indicandol i paesi che ospiteranno le competizioni giovanili. Il Cile è stato nominato all'unanimità paese ospitante della Coppa del Mondo FIFA Under 20 2025™ e la Polonia come paese ospitante della Coppa del Mondo femminile FIFA Under 20 2026™.

"Dal 1962, il Cile organizza eventi FIFA di altissimo livello, l'ultimo dei quali è stata la Coppa del Mondo FIFA Under 17 del 2015. L'esperienza organizzativa del Paese unita alla passione dei tifosi cileni forniranno un ambiente fantastico per le stelle di domani." Lo ha detto il presidente della Fifa Gianni Infantino.

“La Polonia è un Paese con una magnifica tradizione calcistica e nel 2019 ha ospitato un’edizione memorabile della Coppa del Mondo FIFA Under 20, nella quale stelle emergenti come Erling Haaland hanno fatto una grande impressione. Ospitare la Coppa del Mondo femminile FIFA Under 20 del 2026 sarà una nuova pietra miliare nella storia del calcio polacco e darà impulso al calcio femminile nel paese e in tutto il mondo”.

L'assegnazione degli slot sia per la Coppa del Mondo FIFA Under 20 2025 che per la Coppa del Mondo femminile FIFA Under 20 2026 è la stessa e rimane invariata rispetto alle precedenti edizioni di entrambe le competizioni: AFC: 4; CAF: 4; Concacaf: 4; CONMEBOL: 4; OFC: 2; UEFA: 5; paese ospitante: 1. - (PRIMAPRESS)