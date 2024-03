Gaza: Israele spara su palestinesi in attesa di cibo. Sei vittime e 83 feriti. Ipotesi “isole umanitarie”

(PRIMAPRESS) - GAZA - Le forze israeliane aprono nuovamente il fuoco sui palestinesi in attesa di aiuti alimentari a Gaza City, uccidendone sei e ferendone almeno altri 83, secondo quanto riportato dai media.

L'attacco è avvenuto poche ore dopo che Israele aveva bombardato un centro di distribuzione alimentare delle Nazioni Unite nella città meridionale di Rafah, uccidendo almeno cinque persone, tra cui un membro dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA).

Nonostante gli Stati Uniti hanno affermato ancora una volta che Israele deve garantire la sicurezza degli operatori umanitari minacciando la sospensione di qualsiasi sostegno al governo di Netanyhau, decine di manifestanti pro-Gaza si sono radunati vicino al quartiere generale della campagna di Biden a Milwaukee, in Wisconsin, in attesa dell'arrivo del- presidente americano per protestare nei suoi confronti.

L'esercito israeliano, sordo ad ogni pressione, ha dichiarato di voler trasferire circa 1,4 milioni di civili palestinesi intrappolati a Rafah in "isole umanitarie" nel centro di Gaza prima di lanciare un'invasione di terra.