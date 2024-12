La stagione lirica 2025 del Rossini Opera Festival presentata al Senato con due nuove produzioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Presentato, nella Sala Nassirya del Senato, il programma della 46ª edizione del Rossini Opera Festival che si terrà a Pesaro dal 10 al 22 agosto 2025. L’appuntamento internazionale sarà il primo senza Gianfranco Mariotti, figura storica del Rossini Opera Festival scomparsa di recente come è stato ricordato nel corso della manifestazione con un lungo applauso e dalle parole del Sen.Antonio De Poli, dal Presidente della Fondazione Rossini, Gianni Letta, dal Presidente del ROF e Vicesindaco di Pesaro, Daniele Vimini e dal Sovrintendente, Ernesto Palacio.

Ad inaugurare il cartellone pesarese sarà un nuovo allestimento di Zelmira diretto da Giacomo Sacripanti con l’Orchestra di Bologna che ritorna dopo diversi anni al ROF. Come nuova sarà la produzione messa in scena dalla regista Rosetta Cucchi di L’Italiana in Algeri che sorprenderà il pubblico con una performance che partirà già dall’esterno del teatro. In Sul podio ci sarà il russo Dmitry Korchak interprete di uno dei brani musicali del film La Gazza Ladra (2024).

A chiudere l’edizione 2025 sarà la Messa per Rossini, l’opera che fu proposta da Giuseppe Verdi poco dopo la morte del compositore pesarese. Nel 1869 diverse autori, tra cui lo stesso Verdi, Rossi, Pedrotti e Coccia, diedero vita a questo omaggio per l’amico Gioacchino.

Il festival sarà inaugurato il 10 agosto all'Auditorium Scavolini e la chiusura del programma del 22 agosto sarà al Teatro Rossini con la Messa a lui dedicata. Del cast fanno parte Vasilisa Berzhanskaya, Caterina Piva, Dmitry Korchak, Miscia Kiria e Andrea Masteoni.