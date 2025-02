Disabilità e tecnologie emergenti una tavola rotonda a Pesaro promossa da CTE Square e Università di Urbino

(PRIMAPRESS) - PESARO - Le nuove frontiere delle tecnologie emergenti per l'inclusività sociale e servizi ai portatori di handicap. È con questo obiettivo che si è aperto questa mattina a Palazzo Gradari di Pesaro, il convegno "Disabilità e tecnologie emergenti: la progettazione universale a Pesaro" organizzato e promosso dalla Casa delle Tecnologie Emergenti CTE Square e dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

I temi trattati hanno in comune la condivisione dei risultati dell’attività di co-ricerca svolta sul tema delle tecnologie emergenti e la progettazione universale per garantire i diritti delle persone con disabilità nel territorio di Pesaro. L’attività di co-ricerca si è focalizzata sull’utilizzo degli WoM, una sorta di "misuratore" digitale attesta ogni minuto di impegno e non ha controvalore monetario, ma può essere riconosciuto come voucher da chiunque intenda premiare chi lo ha conseguito facendo qualcosa di utile di una comunità che va nella direzione di quella progettazione universale cioè quella progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone. "È in questo contesto che si inserisce anche la Sonosfera di Pesaro, unico Teatro al mondo per l'ascolto profondo di ecosistemi e musica capaci di stimolare l'ascolto attivo per ascoltare le proprie reazioni, per essere consapevoli dei limiti del proprio punto di vista e trasformarli in fattori di benessere comune inteso come fattore di sviluppo di una comunità" - Spiegano gli organizzatori della tavola rotonda.

Questo mix di innovazioni tecnologiche, dunque, formano uno scenario di ricerca rivolto alla progettazione universale anche nel campo della disabilità.

Temi rivolti a professionisti interessati della pubblica amministrazione, degli enti del terzo settore e delle organizzazioni private. Un format che in fase di accreditamento presso l’ordine degli assistenti sociali delle Marche.

Alla tavola rotonda, dopo i saluti istituzionali del Comune di Pesaro, hanno partecipato Angela Genova, Mauro Dini e Guido Piscé, Luca Cenciarini, Vito Minola, Francesca Greco e Alice Scavarda. - (PRIMAPRESS)