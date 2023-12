Patto di Stabilità Ue, Gentiloni: "La sfida in Ecofin di garantire la stabilità senza austerity"

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Secondo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, sono al 51% le probabilità di raggiungere un accordo nell'Ecofin previsto per stanotte sulla riforma del Patto di stabilità. Con la riforma del Patto "abbiamo bisogno di stabilità e di garantire che ci sia una riduzione del debito, ma allo stesso tempo abbiamo bisogno di spazio per gli investimenti e la crescita", afferma Gentiloni secondo il quale "non abbiamo bisogno di regole di austerity". E dovremmo evitare "complicanze eccessive". - (PRIMAPRESS)