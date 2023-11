Papa: “La violenza sulle donne è una velenosa gramigna”. Con queste parole parte la campagna antiviolenza di Rai Gr1

(PRIMAPRESS) - ROMA- "La violenza sulle donne è una velenosa gramigna che affligge la nostra società e che va eliminata dalle radici". Radici che"sono culturali e mentali"e "cre- scono nel terreno del pregiudizio, del possesso,dell'ingiustizia". Papa Francesco con il suo messaggio si trasforma in un'efficace testimonial per l'apertura della campagna nazionale contro la violenza sulle donne promossa da Rai Radio Gr1 con il Centro antiviolenza Cadmi di Milano. il primo a operare in Italia dal 1986.

"In troppi luoghi e situazioni le donne sono messe in secondo piano,considerate 'inferiori', denuncia ancora il Papa. Un riferimento alle condizioni delle donne nelle culture che continua ad essere il discrimine anche nell'integrazione di immigrati nelle culture occidentali. In Italia sono troppi i casi di cronaca come quello di Saman Abbas uccisa dai propri genitori per non volersi piegare ad un matrimonio combinato. Ma anche l'obbligo di indossare il burqa in capitali occidentali marcando una diversità che non potrà mai essere vera integrazione.