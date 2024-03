MediOriente, Papa: “Nel conflitto a Gaza ci sono due irresponsabili”. Così il Santo Padre in una intervista alla Tv Svizzera

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - A Gaza "la guerra la fanno in due. Sono due gli irresponsabili.Poi,non c'è solo la guerra militare, c'è la guerra guerrigliera di Hamas". Così il Papa alla televisione svizzera. "Tutte le guerre finiscono con un accordo", aggiunge. Parla anche dell'Ucraina. "E' più forte chi ha il coraggio della bandiera bianca. Quando sei sconfitto, occorre avere il coraggio di negoziare. Non avere vergogna, pensa al popolo", esorta Francesco. Occorre cercare mediatori, "nella guerra in Ucraina ce ne sono tanti. Si è offerta la Turchia". - (PRIMAPRESS)