New York: perquisizioni a casa del rapper e produttore musicale Puff Daddy per presunto traffico sessuale

USA - Perquisizioni nelle case di Sean Combs, il rapper conosciuto come Puff Daddy, una delle figure più note dell'industria musicale degli ultimi 30 anni. Secondo i media americani, si tratta di un'indagine in corso per possibile traffico sessuale. Non è ancora chiaro se Combs o altri residenti siano il bersaglio delle azioni delle forze dell'ordine. Nel novembre 2023 Puff Daddy era stato accusato di abusi domestici dalla sua ex partner Cassie, e aveva patteggiato.