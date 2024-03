Gaza, si dell’Onu alla risoluzione per il cessate il fuoco. Guterres: “Fallire ora è imperdonabile”

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Il Consglio di Sicurezza dell'Onu ha approvato la bozza di Risoluzione per un "immediato" cessate il fuoco a Gaza. Usa si sono astenuti senza mettere veto E' la prima volta che l'Onu chiede il cessate il fuoco dall'inizio della guerra di Israele contro Hamas. I prececedenti tentativi erano stati bloccati in diverse votazioni. La settimana scorsa era stata bocciata la risoluzione chiesta dagli USA e nelle settimane precedenti erano stati più volte Cina, Russia e Albania a votare contro. Oggi a favore hanno votato tutti gli altri 14 Paesi. Il testo è stato presentato da 10 membri eletti del Consiglio di Sicurezza. Il segretario Onu Guterres:"Ora un fallimento su Gaza sarebbe imperdonabile". - (PRIMAPRESS)