New York: ucciso un 13enne da un agente. Proteste nella città di Utica

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Ondata di proteste per l'uccisione di un 13enne da parte di un agente di polizia a Utica, nello Stato di New York. Il fatto è avvenuto mentre gli agenti indagavano su una rapina a mano armata. Il giovane ucciso, Nyah Mway, aveva una pistola finta. Le riprese della bodycam mostrano Nyah che fugge e presumibilmente punta la pistola finta prima di essere colpito al petto durante una colluttazione. Gli agenti sono stati messi in congedo in attesa di indagini del dipartimento di polizia e del procuratore generale. - (PRIMAPRESS)