Napoli: ragazzo di 15 anni ucciso a Corso Umberto con un colpo di pistola. Anche un 14enne ferito

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Un ragazzo di 15 anni è stato ucciso a colpi di pistola a Napoli, in Corso Umberto, una delle strade storiche del centro del capoluogo campano. Sul luogo del delitto polizia e inquirenti. Si sta verificando il coinvolgimento di un altro minore, che è rimasto lievemente ferito. La sparatoria è avvenuto nel cuore di Napoli intorno alle 2 di notte.

Le indagini di questa mattina hanno appurato che ci sarebbero altri due ragazzi di 17 e 14 anni, ricoverati all' ospedale CTO di Napoli, è che sarebbero coinvolti nella stessa sparatoria. Il 17enne ha ferite da arma da fuoco, ma non è in pericolo di vita. Il 14enne ha riportato escoriazioni riconducibili a una caduta. I due ragazzi si sono presentati insieme in ospedale. Continuano le indagini della Polizia. - (PRIMAPRESS)