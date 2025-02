Napoli: oggi il convegno “Sud non Sudditi” con lo scrittore Pino Aprile e Luca Pepe autori di “Meglio Soli”

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Questa sera (17,20) al Grand Hotel Vesuvio di Napoli, si terrà il convegno "Sud non Sudditi" che prende spunto dal best seller di Pino Aprile "Meglio Soli" scritto in collaborazione con Luca Antonio Pepe. All'incontro prenderanno parte, oltre allo scrittore Pino Aprile, l'on.Alessandro Caramiello, Francesco Saverio Coppola (Ass.Dorso), Pietro Massimo Busetta (Economia Statistica), Adriano Giannola (SVIMEZ), Luca Antonio Pepe (Legislativo Parlamentare), Costanzo Jannotti Pecci (Confindustria Napoli). Moderatori dell'incontro saranno l'attore Patrizio Rispo e il direttore del settimanale economico il Denaro, Alfonso Ruffo. - (PRIMAPRESS)