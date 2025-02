Serie A: l’Inter vince con l Genoa (1-0) e va in testa alla classifica scalzando il Napoli

(PRIMAPRESS) - MILANO - Anticipo Serie A, Inter-Genoa 1-0 L'Inter batte 1-0 il Genoa al Meazza e va in testa alla classifica scalzando il Napoli. Pochi i tiri in porta e poche occasioni da gol. L'Inter fa la partita, ma i rossoblù si difendono con ordine e fanno girar bene la palla.Nel- la ripresa i nerazzurri provano ad au- mentare i giri. Chance per Taremi e Pa- vard. Acerbi 'mura' Miretti. Al 70' una 'bomba' di Barella si stampa sulla traversa. E' il preludio all'1-0:angolo Calhanoglu,colpo di testa di Lautaro che, deviato da Masini, supera Leali (78'). - (PRIMAPRESS)