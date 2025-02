Serie A: la Juventus batte l’Inter 1-0 e lascia i nerazzurri a 2 punti dal Napoli

(PRIMAPRESS) - TORINO - La Juventus batte l'Inter e lascia la distanza in classifica con il Napoli. L'1-0 dello Stadium ferma i nerazzurri a 2 punti dai partenopei e proietta i bianconeri all'aggancio alla Lazio al quarto posto a quota 46. Ritmo elevato.Nico Gonzalez alto.Taremi in rovesciata impegna Di Gregorio, poi Dumfries manda alto. Doppio Sommer su Gonzalez e Conceiçao. Fronte Inter,Lau- taro spreca, Dumfries scuote il palo. Ripresa. Sommer si oppone a Veiga. Gol Juve: Kolo Muani si destreggia in area, Conceiçao trafigge Sommer di sinistro (74'). Dumfries salva su Koopmeiner. - (PRIMAPRESS)