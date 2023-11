Morte Giulia: oggi l’estradizione dalla Germania di Filippo Turetta e il trasferimento nel carcere di Venezia

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Filippo Turetta il reo-confesso dell'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, sarà estradato oggi 25 novembre dal carcere tedesco dove è detenuto per essere inbarcato sul volo dell'Aeronautica Militare che lo porterà a Venezia intorno alle 10,45 per consegnarlo agli investigatori che lavorano al caso. Turetta dovrà essere interrogato dal Gip della Procura di Venezia per la conferma dell'arresto.

Tutto avviene mentre oggi si celebra la Giornata contro la violenza delle donne e mentre il corpo di Giulia Cecchettin è costretto ancora ad una violenza: quella di non essere ancora sepolta perchè bisognerà attendere l'autopsia prevista per il primo dicembre è solo dopo potranno esserci i funerali che si svolgeranno a Padova nella Basilica di Santa Giustina. - (PRIMAPRESS)