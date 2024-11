MilanoAutoClassica: Donne e Motori, una mostra fotografica del Museo Cozzi cambia il paradigma di “Gioia e dolori”

(PRIMAPRESS) - MILANO - Addio al vecchio ed usurato adagio "Donne e motori, gioie e dolori” o a quello ancora più umiliante “Donna al volante, pericolo costante. Ad allontanare i pregiudizi di un tempo passato è il progetto”Donne e motori? Gioie e basta”, una mostra fotografica ideata dal Museo Fratelli Cozzi.

“Donne e Motori? Gioie e basta” è una mostra fotografica itinerante che ritrae donne che si sono distinte in ambito istituzionale, professionale, personale, sociale, culturale". Spiega Elisabetta Cozzi, fondatrice e presidente del Museo Fratelli Cozzi che ieri ha presentato l'iniziativa a Milano AutoClassica in corso a Rho Fiera Milano alla presenza del presidente Asi, Alberto Scuro e della vicepresidente Agnese Di Matteo.

A immortalare le 40 testimonial scelte per la terza edizione è Camilla Albertini che ha curato anche le edizioni precedenti. Con il suo sguardo artistico ha ritratto le donne a bordo delle automobili della collezione museale, facendo emergere l’identità e il carisma delle protagoniste.

La mostra fotografica "Donne e Motori? Gioie e basta", è presente in anteprima a Milano AutoClassica e verrà inaugurata ufficialmente nella Sala Rossa del Museo Fratelli Cozzi lunedì 25 novembre alle ore 18.30, in occasione della Giornata internazionale per la violenza sulle donne.