Motori vintage: a Milano Novegro weekend con la “Mostra Scambio”. Allo stand Asi l’Aprilia RS 125 di Sakata

(PRIMAPRESS) - MILANO - Al Parco Esposizioni di Novegro (MI), questo weekend si apre con la “Mostra Scambio”: di motori e pezzi di ricambio vintage. L'Automotoclub Storico Italiano (ASI) al Padiglione D, espone una Ducati 175 F3 del 1958, una Paton 500 GP protagonista con Virginio Ferrari nel Motomondiale 1975 e l’Aprilia RS 125 R che ha conquistato il titolo iridato nel 1994 con il giapponese Kazuto Sakata. Con altrettanta stria alle spalle in mostra ci sono una BMW R75 Sidecar del 1941, con le effigi della Luftwaffe tedesca, una Moto Guzzi Falcone della Polizia di Stato (esemplare del 1968 proveniente dall’Autocentro di Milano) e una Moto Guzzi T5 850 Carabinieri del 1994 (messa a disposizione dal Gruppo Auto Moto Carabinieri di Pastrengo). Un’esposizione che rappresenta due delle tante anime che compongono “ASI MotoShow”, la grande kermesse organizzata dall’Automotoclub Storico Italiano, la cui 22^ edizione è in programma dal 9 all’11 maggio all’Autodromo di Varano de’ Melegari (PR). Altro evento di respiro internazionale curato quest’anno da ASI è il “FIVA Motorcycle Rally 2025”, previsto sulle strade dell’Emilia-Romagna e della Toscana dal 21 al 25 maggio. Organizzato per conto della Federazione Mondiale, che ogni anno destina questo rally motociclistico ad un differente stato membro. L’ultima edizione italiana risale al 2012, con le moto storiche provenienti da tutta Europa che si sono date appuntamento a Pesaro.





