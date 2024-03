Meteo: pioggia battente su tutta la penisola. Allerta in 10 regioni. Veneto ed Emilia rischio idraulico

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il fine settimana sarà caratterizzato da forti precipitazioni, un po' su tutto il Paese. La Protezione Civile ha comunicato un bollettino di allerta meteo gialla per oggi, per rischio piogge e temporali in dieci regioni: Liguria, Veneto,Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia. L'allerta riguarda principalmente il pericolo di temporali, ma su Veneto ed Emilia ci sono anche aree a rischio idraulico. - (PRIMAPRESS)