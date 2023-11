Meteo: domani crollo delle temperature con Attila, la perturbazione che arriva dal paese di Babbo Natale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Arriva da Rovaniemi in Finlandia, il paese natale di Santa Claus, la massa d’aria gelida che si abbatterà anche in Italia. Il nome assegnato dai metereologi alla perturbazione mette già i brividi: si chiama Attila e mentre a sud saranno le piogge a prevalere, al centro-nord ci sarà sole ma con temperature rigide. Già da domani Sabato 25 Novembre l’inverno sarà pieno e richiederà di indossare abiti pesanti e accendere il riscaldamento.

Il crollo delle temperature durerà tutta la prossima settimana soprattutto al Nord dove potrebbe arrivare anche la neve in Pianura Padana. - (PRIMAPRESS)