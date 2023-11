Meteo: ancora una giornata di allerta arancione per alcune zone del Veneto e piogge intense al Sud

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ancora una giornata all'insegna delle precipitazioni anche intense al Sud e residue piogge al Nord. La Protezione civile ha mantenuto l'allerta arancione per i livelli dei corsi d'acqua in Veneto, in particolare Po, Fissero-Tartaro-Canal bianco e Basso Adige. Allerta gialla sui territori di altre 8 regioni:Veneto, Emilia Romagna, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia. - (PRIMAPRESS)