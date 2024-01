Agenzia Dire: domani il sit-in di protesta a Roma contro i tagli del personale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terrà domani 8 gennaio, un sit-in dei giornalisti e poligrafici dell’Agenzia Dire per protestare contro gli indiscriminati tagli al personale giornalistico decisi dall’editore. La manifestazione avrà luogo dinanzi alla sede dell’Agenzia, in Corso d’Italia 38/A a Roma. Come denunciano i colleghi della Dire, dopo i 14 licenziamenti immotivati e illegittimi di Natale, nella notte del 31 dicembre l'amministrazione della Com.e, società editrice dell'agenzia Dire, ha comunicato tramite mail a 17 giornalisti della sede di Roma la sospensione dal lavoro con effetto immediato e senza retribuzione. Un atto gravissimo e senza alcun precedente e fondamento giuridico, oltre che assurdo per tempi e modi. - (PRIMAPRESS)