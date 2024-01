Licenziamenti Dire: domani 19 gennaio proclamata una giornata di sciopero contro 17 tagli

(PRIMAPRESS) - ROMA - I giornalisti dell'Agenzia Dire costretti ad incrociare nuovamente le braccia per il mancato ritiro dei licenziamenti annunciati. Ecco la nota stampa dei colleghi del Comitato di redazione della Dire: "dando seguito a quanto deciso nel corso dell'assemblea di ieri, proclama lo sciopero per la giornata di domani, venerdì 19

gennaio. I redattori contestano all'azienda il fatto di non aver ancora ritirato le cosiddette "sospensioni della notte di Capodanno", un provvedimento comunicato a 17 redattori della sede centrale di Roma con una email inviata alle ore 22 del 31dicembre, giudicato da Fnsi, Stampa romana e le altre associazioni regionali come "privo di fondamento giuridico e senza precedenti" e che ha gettato le persone interessate, insieme alle loro famiglie, in uno stato di totale incertezza.

L'assemblea coglie inoltre l'occasione per tornare a chiedere il ritiro dei 14 licenziamenti scattati il 28 dicembre. I lavoratori non possono pagare il prezzo delle difficoltà aziendali che l'editore ha ereditato dalla precedente proprietà. L'assemblea dei redattori ha inoltre dato mandato al CdR di disporre di un pacchetto di altre quattro giornate di sciopero. - (PRIMAPRESS)