Manovra economica: oggi tavolo governo-sindacati. Cgil chiede il ritiro dell’Art.33

(PRIMAPRESS) - ROMA - Previsto oggi a Palazzo Chigi l'incontro tra governo e sindacati sulla manovra economica. Sul tavolo anche il tema delle pensioni. La Cisl ha chiesto il ritiro dell'articolo 33 sul taglio dei rendimenti delle pensioni di medici e statali. Una Manovra "sbagliata" e da cambiare per il leader Cgil, Landini. Ma il confronto tra sindacati ed esecutivo resta infuocato anche per via degli scioperi, con il ministro dei Tra- sporti, Salvini,che si è scagliato contro quello dei mezzi pubblici, rinviato al prossimo 15 dicembre. - (PRIMAPRESS)