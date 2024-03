Londra: la partecipazione di Re Carlo alla funzione della domenica di Pasqua alla Cappella Windsor

(PRIMAPRESS) - LONDRA - LONDRA – Re Carlo III ha presenziato alla funzione della domenica di Pasqua presso la cappella del Castello di Windsor, il suo primo evento importante da quando gli è stato diagnosticato un cancro a febbraio. Carlo, 75 anni, era accompagnato dalla regina Camilla e da altri membri della famiglia reale nella Cappella di San Giorgio in stile gotico per il tradizionale fidanzamento annuale. L’apparizione pubblica del re fornirà un tempestivo impulso alla famiglia reale, afflitta da malattie e speculazioni mediatiche. Ma l’assenza del principe William e di Kate, la principessa del Galles, dopo la rivelazione della sua diagnosi di cancro ha ricordato che i ranghi reali sono ancora impoveriti. Charles è sottoposto a cure regolari e si è ritirato dagli impegni pubblici su consiglio medico, sebbene abbia continuato a svolgere molti dei suoi compiti a porte chiuse. I funzionari non hanno rivelato quale forma o stadio del cancro abbia. Giovedì aveva pronunciato il suo primo discorso pubblico da quando Kate ha annunciato di essere diventata la seconda reale senior a cui è stato diagnosticato un cancro, sottolineando l’importanza dell’amicizia, “soprattutto in un momento di bisogno”. Il messaggio audio preregistrato è stato ascoltato durante una tradizionale funzione del Giovedì Santo presso la cattedrale di Worcester, nella città omonima a circa 130 miglia a nord-ovest di Londra. Charles ha detto che Gesù ha dato un “esempio di come dovremmo servirci e prenderci cura gli uni degli altri” e di come “abbiamo bisogno e traiamo grande beneficio da coloro che ci tendono la mano dell’amicizia, specialmente in un momento di bisogno”. - (PRIMAPRESS)