Regno Unito: prima riunione del premier Starmer. Priorità a economia, Ucraina, sicurezza e abolizione ‘piano Ruanda’

LONDRA - Il neo premier britannico Starmer ha tenuto la prima riunione di gabinetto. "Abbiamo un'enorme quantità di lavoro da fare", ha detto ai neoministri. "Vogliamo essere giudicati dai fatti, non dalle parole", ha detto alla stampa dopo la riunione. La crescita dell'economia"è una priorità" e "la Difesa è il primo compito", ha aggiunto affermando che continuerà a sostenere l'Ucraina. Domani farà la sua prima visita in Sco- zia e martedì sarà al vertice Nato. Sul tema migranti, ha detto che "il piano Ruanda è morto e sepolto". Il piano Ruanda, approvato in Gran Bretagna, prevede che tutti i richiedenti asilo che entrano "illegalmente" nel Regno Unito dopo il 1° gennaio 2022 potrebbero essere inviati in Ruanda, dove le loro richieste saranno esaminate.