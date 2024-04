Londra, l'autrice di "I Love Shopping", Sophie Kinsella rivela di essere in chemioterapia per un cancro al cervello

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Sophie Kinsella:ho un cancro a cervello La scrittrice britannica Sophie Kinsella, l'autrice di ironici best seller come "I love Shopping" e "La regina della casa", ha annunciato di avere un cancro al cervello. La 54enne autrice di "I love shopping" e altri 9 romanzi 'Shopaholic' lo ha comunicato sui social. "Ai miei cari lettori e follower,volevo da molto tempo condividere un aggiornamento sulla salute e stavo aspettando la forza per farlo. Alla fine del 2022 mi è stato diagnosticato il glioblastoma,una forma aggressiva di cancro al cervello". Ag- giunge di essere stata operata e di essere in cura chemioterapica. - (PRIMAPRESS)