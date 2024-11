Londra: il ritorno di Kate Middleton agli impegni pubblici dopo il ciclo di chemioterapia

(PRIMAPRESS) - LONDRA - La principessa Kate Middleton sta meglio dopo la fine del lungo ciclo di chemioterapia e torna a partecipare agli impegni pubblici. Sarà presente alle commemorazioni per il Remembrance Day in cui si ricordano i caduti britannici in diversi conflitti e la fine della Prima guerra mondiale. Stasera Kate è presente alla serata organizzata dalla Royal British Legion,domani alla cerimonia del cenotafio.Sarà invece assente agli eventi la regina Camilla a causa di un'infezione toratica stagionale. - (PRIMAPRESS)