Londra: la struggente denuncia di Sir Elton John per la perdita della vista con una infezione

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Un annuncio commovente quelli di Sir Elton John che ha rivelato di aver perso la vista. Una confessione definita "straziante" dai media. "Come alcuni di voi sapranno ho avuto dei problemi e ora ho perso la vista", ha detto l'artista britannico che a settembre aveva rivelato di aver contratto un'infezione agli occhi. L'ammissione è stata fatta sul palco del Dominion Theatre di Londra in un gala per il nuovo musical "Il diavolo veste Prada", di cui il 77enne compositore e pianista ha scritto le musiche. - (PRIMAPRESS)