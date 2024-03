L’Angelus di Papa Francesco nella Domenica delle Palme ricordando la strage di Mosca ma anche la “martoriata Ucraina”

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Oggi si celebra la cerimonia Cristiana della Domenica delle Palme, con cui si ricorda l’entrata di Gesù a Gerusalemme per andare incontro alla morte e che dà inizio alla Settimana Santa durante la quale si rievocano gli ultimi giorni della vita terrena di Cristo e vengono celebrate la sua Passione, Morte e Risurrezione. In una Piazza San Pietro gremita per l'Angelus del Papa in cui ha ricordato il "vile attentato" del Crocus e le vittime nella giornata di lutto di Mosca ma il Santo Padre ha anche ricordato di pregare per la martoriata Ucraina. In piazza San Pietro lo sventolio di bandiere ucraine ma anche russe. - (PRIMAPRESS)