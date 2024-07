Inchiesta Toti: nuova richiesta di termine domiciliari dopo le dimissioni del governatore. Il Gip ha 5 giorni per decidere

(PRIMAPRESS) - GENOVA - L'avvocato di Giovanni Toti,Savi,ha depositato l'istanza di revoca dei domiciliari per l'ex presidente della Regione Liguria che la scorsa settimana aveva firmato le sue dimissioni facendo venire a mancare ogni possibilità di reiterare i reati imputatigli come avevano motivato i pubblici ministeri. Ora i magistrati hanno 5 giorni per dare un parere che, probabilmente, sarà favorevole. "La nostra richiesta -dice Savi- è basata sul fatto che non ci siano più i presupposti per mantenere la custodia". - (PRIMAPRESS)