Genova: operaio di 52 anni schiacciato da un container al porto è un altro è rimasto ferito. Cause da accertare

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Un operaio di 52 anni è morto al porto di Genova,schiacciato contro un container. Un altro di 46 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale Secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stato uno scontro fra due trattorini portuali per cause ancora da accertare. La vittima è morta sul colpo. Cgil, Cisl e Uil Trasporti hanno proclamato uno sciopero di 24 ore. Il porto resta chiuso per lutto. - (PRIMAPRESS)