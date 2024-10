Macerata: assegnato a Genova l’ACES International Video Award 2024 per il miglior racconto dell’etica sportiva

(PRIMAPRESS) - MACERATA - Assegnato a Genova l'ACES International Video Award, il riconoscimento, promosso da ACES Italia, per il miglior racconto dell’etica e del giornalismo sportivo tra i Municipi premiati da ACES come European Capital/Region/City/Town/Community of Sport. Il Comune di Genova, dopo il titolo di Capitale Europea dello Sport 2024, aggiunge anche questo premio come Miglior Video, premio speciale Istituto per il Credito Sportivo e Culturale.

Oltre alla giuria tecnica, sono state raccolte le preferenze di 350 studenti degli istituti scolastici di Macerata che hanno espresso il loro giudizio sui video in concorso. Spostandosi in Puglia, il Comune di Vieste si è aggiudicato il premio speciale Decathlon, che omaggerà il Municipio pugliese con un canestro 3vs3. Il Comune di Napoli, Capitale Europea dello Sport 2026, ha ottenuto il premio dalla giuria come miglior impatto emozionale, premio patrocinato dal nostro quotidiano. Al contest audiovisivo hanno partecipato 13 Nazioni per tre Continenti e 23 candidature totali, con la partecipazione delle maggiori città al mondo insignite da ACES Europe: da Buenos Aires, candidata a World Capital of Sport 2027 a Genova, Capitale Europea dello Sport 2024, dalla Castilla-La-Mancha, Regione Europea per lo Sport 2024 alla Puglia, candidata a Regione Europea dello Sport per il 2026, fino a Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rafforzando i legami della comunità internazionale ACES, la Federazione delle Capitali e Città dello Sport presente in quattro continenti.