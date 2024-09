Il Salone Nautico di Genova di prepara all'apertura con 1.052 imbarcazioni in mostra

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Per la 64° edizione del Salone Internazionale della Nautica (19-24 settembre), il quartiere fieristico si riappropria di un luogo iconico come il Palasport e mostrerà quasi nella sua interezza il restyling disegnato da un’archistar Renzo Piano. Saranno 1.052 le imbarcazioni in mostra. In totale sono 220mila metri quadrati di esposizione tra terra e acqua, con l’85% di aree all’aperto: 5.000 mq in più del 2023. In crescita anche il numero degli espositori esteri che soltanto nel segmento della produzione aumentano di23unità, ai quali si aggiungonoad oggioltre 100novità con 30 première.Anche la vendita dei biglietti onlinevede un incremento del 16%a pari data rispetto al 2023.L’elemento guida di ogni percorso che i visitatori decideranno di scegliere in base ai loro interessi sarà per tutti quello dell’innovazione, della grande sfida di materiali e propulsioni in grado di garantire sempre più la salvaguardia dell’ambiente, non solo di quello marino. Dalle imbarcazioni, passando per i motori, fino al corposo ventaglio dell’accessoristica, tutta l’offerta sarà all’insegna di questo grande sforzo da parte dell’interafiliera produttiva con una leadership nel settore che dura da oltre venti anni.

Tra i programmi del fuorisalone spicca la mostra "Il Mare Dentro" che sarà aperta sabato 14 fino al 28 settembre a Palazzo Stella in occasione della Rassegna Internazionale D'Arte Contemporanea dove saranno esposte due opere fotografiche di Enrico De Santis (RCS). - (PRIMAPRESS)