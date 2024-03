Inchiesta Perugia: 800 dossier su politici. Il 6 e il 7 marzo saranno ascoltati Melillo e Cantone in Antimafia

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'inchiesta della procura di Perugia sul presunto dossieraggio ai danni di politici e vip sta alimentando il dibattito politico sulle regole per la protezione dei darti personali. Ma l'interrogativo dell'uso di circa 800 ricerche illegali effettuate dal luogotenente della Guardia di Finanza Pasquale Striano, resta al centro dell'inchiesta. il 6 marzo, saranno ascoltati in commissione Antimafia, il Procuratore nazionale Antimafia, Giovanni Melillo, e il 7 marzo, il Procuratore della Repubblica di Perugia, Raffaele Cantone. Entrambi avevano chiesto al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Commissione parlamentare Antimafia e al Presidente del Copasir, di essere auditi.

Striano, invece, il militare, in servizio alla Procura Nazionale Antimafia, è accusato degli 800 accessi abusivi alle banche dati tributarie, antiriciclaggio e dell'antimafia con il solo scopo di reperire informazioni. - (PRIMAPRESS)