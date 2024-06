Perugia: precipitato ultraleggero con due uomini a bordo. Non si conoscono ancora le cause

(PRIMAPRESS) - PERUGIA - Un aereo ultraleggero è precipitato in serata nella zona tra San Mariano di Corciano e Solomeo, in provincia di Perugia. Secondo le prime informazioni due uomini, di 40 e 55 anni, sono morti. Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire. Sul posto vigili del fuoco, molti altri soccorritori e le forze di polizia. L'ultraleggero sarebbe di proprietà di una delle vittime. - (PRIMAPRESS)