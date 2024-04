Premio Ercole Olivario, ecco la top list dei migliori olii italiani: dai fruttati leggeri agli organic bio

(PRIMAPRESS) - PERUGIA - La XXXII edizione dell’Ercole Olivario, il concorso nazionale dedicato alle eccellenze olearie italiane, organizzato a Perugia dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria, ha premiato 12 le etichette idelle migliori produzioni di tutta Italia, che hanno brillato nelle due distinte categorie previste, Extravergine e oli extravergini certificati DOP/IGP: Ecco la lista dei best 12 divisi per categoria.

Dop/Igp Fruttato Leggero: 1° Classificato – Batta DOP Umbria Colli del Trasimeno del Frantoio Batta, Umbria

Dop/Igp Fruttato Medio: 1° Classificato – Colleruita DOP Umbria Colli Assisi - Spoleto dell’azienda Viola di Foligno (Pg), Umbria 2° Classificato – Brioleum Garda DOP Trentino dell’azienda agricola Brioleum di Arco (Tn), Trentino Alto Adige 3° Classificato – Agrestis Nettaribleo DOP/BIO DOP Monti Iblei – Sottozona Monte Lauro della Società cooperativa agricola Agrestis di Buccheri (Sr), Sicilia Per la categoria Dop/Igp Fruttato Intenso 1° Classificato – Hirpinia DOP Irpinia – Colline dell’Ufita dell’azienda San Comaio di Zungoli (Av), Campania 2° Classificato - ORGANIC BIO IGP Toscano del Frantoio Franci di Montenero (Gr), Toscana Per la categoria Extravergine Fruttato Leggero 1° Classificato – Molensis dell’azienda Marina Colonna di San Martino in Pensilis (Cb), Molise Per la Categoria Extravergine Fruttato Medio 1° Classificato – Gangalupo dell’azienda agricola Bisceglie Maria di Santo Spirito (Ba), Puglia 2° Classificato – Alphabetum dell’azienda Masoni Becciu di Deidda Valentina di Villacidro (Su), Sardegna Per la categoria Extravergine Fruttato Intenso 1° Classificato – Concordu dell’azienda Nicola Solinas di Villacidro (Su), Sardegna 2° Classificato – Torchia dell’oleificio Torchia di Tiriolo (Cz), Calabria 3° Classificato – Schinosa dell’azienda agricole Di Martino di Trani (Bt), Puglia - (PRIMAPRESS)