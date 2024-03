Camorra: il boss Francesco Schiavone (70), in carcere dal 1998, ha deciso di collaborare con la giustizia

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il boss di camorra Francesco Schiavone, noto come Sandokan, ha deciso di collaborare con la giustizia. Lo conferma la Direzione nazionale antimafia. Il capo del clan dei Casalesi fu arrestato nel 1998 a Casal di Principe. Da allora è detenuto in regime di 41 bis. Ha 70 anni. Malato di tumore,è stato da poco trasferito al carcere dell'Aquila. Alcuni anni fa,hanno deciso di collaborare due suoi figli. Altri due restano in carcere. - (PRIMAPRESS)