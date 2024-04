Imballaggi Ue: mercoledì 24 aprile al voto per regole di riduzione, riutilizzo e riciclo

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Le nuove regole per la riduzione, il riutilizzo e il riciclo degli imballaggi nell’UE saranno sottoposte al voto finale dei deputati mercoledì 24 aprile. La legislazione che è stata p rovvisoriamente concordato con il Consiglio, mira a rendere più sostenibili gli imballaggi utilizzati nell'UE. Le norme prevedono che tutti gli imballaggi siano riciclabili, la riduzione degli imballaggi superflui, l’aumento dell'utilizzo di contenuti riciclati, il rafforzamento della raccolta differenziata e del riciclaggio e la riduzione al minimo della presenza di sostanze nocive.Nel 2018, gli imballaggi hanno generato un fatturato di 355 miliardi di euro nell'UE. Si tratta di una fonte di rifiuti in costante aumento. Il totale dell'UE è passato da 66 milioni di tonnellate nel 2009 a 84 milioni di tonnellate nel 2021. Gli europei hanno generato 188,7 kg di rifiuti di imballaggio per persona nel 2021, una cifra che si prevede aumenterà a 209 kg nel 2030 senza ulteriori misure. - (PRIMAPRESS)