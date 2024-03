Giornata Meteorologica Mondiale, Gen. Baione (AM): “I cambiamenti climatici di oggi visibili nel futuro”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si celebra oggi 23 marzo la Giornata Meteorologica Mondiale, istituita nel 1961 per ricordare l’entrata in vigore della Convenzione sull'Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) del 1950. Dopo la giornata dell'acqua celebrata ieri con l'allarme lanciato dal 32º Rapporto Unesco sull'allarme siccità anche come fonte di conflittti in diversi paesi, quella di oggi pone l'accento delle progressive trasformazioni del pianeta terra con conseguenze sull'organizzazione e gli stili di vita delle popolazioni.

"Perchè molti degli effetti dei cambiamenti climatici che stiamo oggi studiando saranno visibili nei prossimi decenni. Si tratta di temi universali, che vanno affrontati con consapevolezza e unendo tutte le nostre forze - ha dichiarato il Gen.Luca Baione, Capo dell’Ufficio Generale Aviazione Militare e Meteorologia e Rappresentante Permanente d'Italia presso l'Organizzazione Meteorologica Mondiale - Ecco perché diffondere conoscenza e fare cultura su questi temi è importantissimo. Un ruolo che un settore come quello del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare svolge ogni giorno in prima linea". - (PRIMAPRESS)