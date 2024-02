Giappone: Meloni rientra in serata a Roma. Domani la firma dell’accordo di coesione in Abruzzo

(PRIMAPRESS) - TOKIO - Conclusa la visita ufficiale della premier Meloni a Tokyo,dove è arrivata domenica e ieri ha avuto un bilaterale con l'omologo giapponese Kishida. Dopo una mattinata di impegni privati, la premier è partita dall'aeroporto di Tokyo. E' attesa a Roma in tarda serata, dopo uno scalo tecnico in Kazakistan. Domani la sua agenda prevede un doppio impegno in Abruzzo: alle 15 all'Aquila, per la firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione,e alle 17.30 a Montesilvano (Pescara)per la presentazione dei World Skate Games 2024. - (PRIMAPRESS)