Germania: 4 studenti accoltellati nella scuola di Wuppertal nell'Ovest del paese. Fermato un sospettato

Sarebbe di 4 il numero degli studenti feriti in una scuola a Wuppertal, nell'ovest della Germania. Secondo i media nazionali a colpire i ragazzi con un coltello, in una scuola superiore, sarebbe stato un allievo adolescente. Non è chiaro ancora quanto gravi siano le codizioni dei feriti. Secondo la Polizia si tratterebbe di un atto di "follia omicida". Fermato un sospettato dall'azione delle forze speciali.