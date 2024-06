Germania: accoltellato un candidato di AfD ma non è grave. Arrestato l’aggressore

(PRIMAPRESS) - GERMANIA - A Mannheim, nella Germania occidentale, un candidato locale dell' estrema destra di Alternativa per la Germania (AfD) è stato accoltellato. Arrestato l'aggressore mentre il candidato ferito è stato trasferito in ospedale. Non è grave. Sarebbe stato accoltellato dopo aver ripreso una persona che stava staccando un manifesto elettorale. Secondo AfD, l'attacco è stato opera di estremisti di sinistra. La scorsa settimana, c'era stato un altro accoltellamento durante un raduno anti-Islam. Morto un poliziotto. - (PRIMAPRESS)