Euro 2024: oggi alle 18 Svizzera-Italia. Spalletti manderà in campo la difesa Bastoni-Mancini

Questa sera alle 18 scendono in campo per gli ottavi di finale di Euro 2024, Svizzera-Italia. Entrambe escono da alti e bassi ma ora sembrano aver trovato un maggior ritmo. L'ultima formazione provata in allenamento da Spalletti è un'Italia con difesa a 4: Bastoni-Mancini coppia centrale. In attacco ballottaggio El Shaarawy-Zaccagni. In mezzo Fagioli centrale con Barella e Cristante ai fianchi. Yakin senza Widmer ma con in campo ben quattro 'italiani'. Buongiorno pronto se l'interista non dovesse recuperare dallo stato influenzale. Dall'altra parte, la Svizzera vuole vendicarsi del 3-0 subito a Euro 2020 e la formazione di Yakin è in un buon momento di forma dopo il pari con la Germania.