Gaza: l’Oms impegnata a favorire l’evacuazione di 3 ospedali al collasso: Al-Shifa, Alhi e Indonesiano

(PRIMAPRESS) - GAZA - L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sta facilitando l'evacuazione di 3 ospedali in difficoltà nel nord della Striscia: lo Shifa, l'Alhi e l'Indonesiano. Lo afferma Richard Peeperkorn, rappresentante dell'Oms per Gaza e Cisgiordania."Non ci occupiamo dell'evacuazione dei pazienti o del personale ospedaliero: siamo qui per rafforzare e costruire ospedali", spiega. Ma su richiesta di medici e pazienti spaventati" l'Oms sta facilitando tali evacuazioni: un processo che "potrebbe durare settimane". Nei giorni scorsi sempre l'Oms aveva collaborato per trasferire 31 neonati prematuri dall'ospedale di Al-Shifa fino in Egitto. - (PRIMAPRESS)