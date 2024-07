Haiti: allarme casi di antrace nell’isola. Oggi le misure dell’OMS per contenere la propagazione

(PRIMAPRESS) - HAITI - Il governo di Haiti ha messo in atto misure di emergenza dopo aver confermato la presenza di almeno una decina di casi sospetti di antrace nel Paese. Lo ha annunciato la ministra degli Esteri, Dominique Dupuy, precisando di aver dato ordine di decontaminare le aree dove si sospetta la presenza del batterio, nonché la vaccinazione del bestiame e l'intensificazione della campagna sanitaria. Dupuy si è anche incontrata con il rappresentante locale dell'Oms per concordare le misure da adottare.

L'antrace o anche carbonchio, è una infezione acuta causata dal batterioBacillus anthracis, un germe produttore di spore che possono sopravvivere a lungo nell’ambiente e che si manifesta comunemente in animali erbivori selvatici e domestici, fra cui i gatti, le pecore, le antilopi, le capre, i cammelli. Colpisce anche gli uomini con forme più lievi che interessano la cute e forme settiche più gravi (ma più rare) legate all’inalazione delle spore che possono anche condurre al decesso. - (PRIMAPRESS)