Fisco: domani in CdM arriva il concordato preventivo per Partite Iva e PMI

ROMA - Arriva domani 3 novembre, in Consiglio dei Ministri il concordato preventivo. È un concordato biennale che consentirà ai contribuenti di accordarsi preventivamente e per due anni sui propri redditi con il fisco. In CdM oltre alla riforma dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio, dunque, arriverà uno dei decreti di attuazione della delega fiscale che prevede che l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei contribuenti la proposta di adesione entro aprile 2024 (a regime entro il 15 marzo). Nella bozza del Ddl si prevede che i contribuenti possano aderire entro luglio 2024.Negli anni successivi entro giugno.