Fisco: con questo fine settimana per i contribuenti entra il giorno della “liberazione fiscale”

Ultimo fine settimana del 2024 in cui gli italiani sono chiamati a lavorare per il fisco. Almeno sulla carta, perchè da lunedì scatta il cosiddetto giorno di liberazione fiscale per i contribuenti, siano essi partite Iva, dipendenti, pensionati o imprese. Così la Cgia. Le imposte, i tributi e i contributi sociali previsti nel 2024 dovrebbero garantire all'erario un gettito pari a 909,7 miliardi di euro. Soldi indispensabili per far funzionare scuole, ospedali, bus, treni, uffici pubblici e per pagare pensioni e stipendi pubblici.